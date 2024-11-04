Сутки искали пропавшего рабочего в Актюбинской области
Сегодня, 01:12
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Сегодня, 01:12Сегодня, 01:12
104Фото: скриншот видео
Спасатели Актюбинской области почти сутки искали пропавшего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На пульт 112 поступило сообщение о том, что рабочий крестьянского хозяйства Байганинского района Миялинского сельского округа вышел на поиски скота и пропал. Пропавший 63-летний мужчина был найден в 80 км от Миялинского района. В медицинской помощи не нуждался.
В поисково-спасательных работах приняли участие спасатели, полицейские, сотрудники МИО и местные жители.
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