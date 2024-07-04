Существующие глобальные проблемы требуют нашей совместной работы - Садыр Жапаров

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Существующие глобальные проблемы, как и риски киберугрозы и международная преступность требуют нашего детального внимания и совместной работы. Важно отметить, что представленная инициатива Кыргызской Республики о создании центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек является актуальной, востребованной и соответствует требованиям по совершенствованию механизмов противодействию вызовам и угрозам безопасности членов ШОС", - отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в эти минуты в Астане, во Дворце Независимости.

Ожидается, что в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Историческим станет решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС.

В целом, главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.