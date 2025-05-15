На суде по делу об убийстве Шерзата Полата Нурбол Токтаубаев опроверг обвинения в принадлежности к преступной группировке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я никогда не говорил слов "Хутор", "Хутор-95". Я не бандит. Прошу суд учесть это", – подчеркнул он.

Во время допроса адвокат Дархана Аскентая спросил: "Что вы скажете о банде хуторских? Существует она или нет?".

"В нашем селе родился и вырос Турар Рыскулов. В этом селе давно было много русских. Поэтому это село прозвали Хутором. Позже появилось название "Бригада", потому что было много стройки. Но я не говорил, что я хуторский, не произносил слов "Хутор", "Хутор-95". Я представлял себя другом Дархана", - ответил Нурбол Токтаубаев.

Также Нурбол Токтаубаев заявил, что во время инцидента возле магазина "Камажай" собирался вызвать полицию и скорую помощь, но Каржаубай его отговорил.

"Каржаубай попросил не вызывать 102, иначе на его сына возбудят уголовное дело", – рассказал Токтаубаев.

Ранее Нурбол Токтаубаев отказался от ранее данных в полиции показаний, заявив, что они были получены под пытками.