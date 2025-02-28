В январе через системы международных денежных переводов за рубеж ушло 40,7 млрд тенге. Номинальное падение к предыдущему месяцу составило 28%, или 16 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитного бюро DATA HUB.

Как сообщается, на колебания показателя ежегодно влияет сезонность: самые низкие уровни обычно фиксируются в начале года, самые высокие – во второй половине, за исключением, как правило, ноября и декабря. Но, кажется, в наблюдаемой динамике сезонность сыграла далеко не ведущую роль. Так, в текущих ценах нынешнее значение оказалось самым низким из январских за последние шесть лет, а в сопоставимых – за по крайней мере девять. С учетом инфляции оно могло бы стать минимальным за всю доступную историю наблюдений с 2017 года, но в апреле 2020 году было еще меньше. Кстати, и без учета инфляции речь будет идти о минимуме с того же апреля 2020 года.

Наибольший вклад в снижение к предыдущему месяцу внесли все крупные направления. В частности, Россия (-5,7 млрд тг), Узбекистан (-3,6 млрд тг), Турция (-2,3 млрд тг) и Грузия (-1,3 млрд тенге). Причем в случае трех последних стран приходится говорить о многомесячных номинальных минимумах.

Добавим, что денежные переводы через системы международных денежных переводов из-за рубежа также падают. В январе их объем составил 15,8 млрд тенге, что без корректировки на рост цен соответствует минимуму с января 2022 года.