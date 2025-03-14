Суррогат под видом популярной водки разливали в гараже в Костанае
Два друга успели заработать почти 9 миллионов тенге.
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В Костанае накрыли цех по производству суррогатного алкоголя. Подпольные бизнесмены разбавляли обычный спирт и продавали его под видом недорогих, но очень популярных марок водки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Производство напитков два друга наладили в гараже. Там они разбавляли спирт водой, доводя его до крепости водки – 40 градусов. А после разливали по бутылкам и клеили этикетки.
Эту продукцию целый год продавали через магазины всей области. И успели заработать почти 9 миллионов тенге.
Суд ещё не вынес мужчинам наказание. Однако у них уже арестовали машину, на которой развозили суррогат, и изъяли множество доказательств.
"В ходе обысков изъяты более тысячи литров спирта, восьми тысяч бутылок водки марок "Родники Сибири", "Биткоин", "Чистое серебро", "Алтайские вершины", "Белый лебедь", 22 тысячи пустых бутылок, 27 тысяч крышек и поддельные учётно-контрольные марки. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила оперуполномоченный ДЭР по Костанайской области Асемгуль Балжакаева.