В Костанае накрыли цех по производству суррогатного алкоголя. Подпольные бизнесмены разбавляли обычный спирт и продавали его под видом недорогих, но очень популярных марок водки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Производство напитков два друга наладили в гараже. Там они разбавляли спирт водой, доводя его до крепости водки – 40 градусов. А после разливали по бутылкам и клеили этикетки.

Эту продукцию целый год продавали через магазины всей области. И успели заработать почти 9 миллионов тенге.

Суд ещё не вынес мужчинам наказание. Однако у них уже арестовали машину, на которой развозили суррогат, и изъяли множество доказательств.