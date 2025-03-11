  • 11 Марта, 17:07
  • BAIGENEWS

Суровый астанинский светофор сняли на видео

В столице зафиксировали необычную поломку.

Сегодня, 14:55
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: Pixabay

В Астане из-за сильной метели сломался светофор на левобережье, но продолжил функционировать с поломанными цветами сигналов. Видеозапись инцидента появилась в Сети, где пользователи заметили, что из светофора выпал зеленый и желтый цвета, оставив лишь красный, передаёт BaigeNews.kz.

"Как назовем картину? Перекресток улиц Акмешит и Конаева", - говорится в подписи к видео.

Пользователи соцсетей быстро отреагировали на случившееся, придумав креативные описания:

  • "Потрёпан, но не сломлен. Суровый астанинский светофор";
  • "Даже у светофора от такой весны 'глаз выпал'";
  • "Новогодний светофор";
  • "Лови нужный цвет";
  • "Тут надо штраф прописать. Ветру, за превышение скорости";
  • "Светофор решил уйти с поста: надоел беспредел на дороге".
 
 
 
 
 
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Публикация от Данияр Капаров (@astana_pokazhet_)

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