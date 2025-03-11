В Астане из-за сильной метели сломался светофор на левобережье, но продолжил функционировать с поломанными цветами сигналов. Видеозапись инцидента появилась в Сети, где пользователи заметили, что из светофора выпал зеленый и желтый цвета, оставив лишь красный, передаёт BaigeNews.kz.

"Как назовем картину? Перекресток улиц Акмешит и Конаева", - говорится в подписи к видео.

Пользователи соцсетей быстро отреагировали на случившееся, придумав креативные описания:

"Потрёпан, но не сломлен. Суровый астанинский светофор";

"Даже у светофора от такой весны 'глаз выпал'";

"Новогодний светофор";

"Лови нужный цвет";

"Тут надо штраф прописать. Ветру, за превышение скорости";

"Светофор решил уйти с поста: надоел беспредел на дороге".