Суровый астанинский светофор сняли на видео
В столице зафиксировали необычную поломку.
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
268Фото: Pixabay
В Астане из-за сильной метели сломался светофор на левобережье, но продолжил функционировать с поломанными цветами сигналов. Видеозапись инцидента появилась в Сети, где пользователи заметили, что из светофора выпал зеленый и желтый цвета, оставив лишь красный, передаёт BaigeNews.kz.
"Как назовем картину? Перекресток улиц Акмешит и Конаева", - говорится в подписи к видео.
Пользователи соцсетей быстро отреагировали на случившееся, придумав креативные описания:
- "Потрёпан, но не сломлен. Суровый астанинский светофор";
- "Даже у светофора от такой весны 'глаз выпал'";
- "Новогодний светофор";
- "Лови нужный цвет";
- "Тут надо штраф прописать. Ветру, за превышение скорости";
- "Светофор решил уйти с поста: надоел беспредел на дороге".
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