Сурдопедагогов не хватает в ВКО

Сурдопедагогов, преподавателей для детей с нарушением органов слуха, не хватает на востоке республики. В городах и районах работают пять узких специалистов на несколько спецшкол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Но при этом в местных университетах нет обучения по этой профессии. В коррекционных центрах ищут специалистов из соседних регионов. На сурдопедагогов даже готовы переобучать дефектологов. Больше 30 тысяч казахстанцев имеют нарушения органов слуха, по официальным данным. Опасные заболевания всё чаще проявляются у детей. При всём этом в масштабах страны остро не хватает сурдопедагогов – по сути, главных специалистов, способных понять и услышать таких детей.

Профессор, кандидат психологических наук Светлана Стельмах поясняет, что в Восточно-Казахстанской области всего 5 сурдопедагогов. Они работают сразу в 7 школах и 9 коррекционных центрах. А в профильных вузах готовят учителей широкого профиля – дефектологов, тогда как сурдопедагогика – это отдельная специализация.

"Их всегда не хватает, можно так сказать. Потому что, к сожалению, у нас идет такая тенденция, не только в Казахстане, в общем мировая тенденция, что количество детей с ограниченными возможностями возрастает", — говорит Светлана Стельмах.

Сейчас методы реабилитации слабослышащих детей совершенствуются. Есть онлайн-словари и речевые помощники. Однако проблему в целом одними только техническими новшествами не решить.

Шестилетняя Айша не говорила почти два года. После двухмесячного курса с логопедом Рауаном Байчиновым девочка научилась воспринимать звуки и складывать их в слова. Метод Байчинова основан на поэтапном подходе от звукоподражания до составления простых предложений.

Впрочем, таких специалистов единицы. Поэтому на востоке готовы пересмотреть подходы к подготовке сурдопедагогов. Местные власти намерены добиться включения профессии "сурдопедагог" в перечень необходимых специальностей региональных вузов.

"Конечно, мы работаем с нашими вузами. Не только с региональными, но и с вузами других городов, чтобы они создавали условия и обучали людей данной профессии", — говорит замруководителя управления образования ВКО Динара Шаухина.



Обсуждаются методы совместной подготовки с университетами Павлодарской области. Разрабатывают программы переобучения дефектологов в сурдопедагогов. Депутаты и общественники готовят запросы в профильные министерства. Параллельно в Казахстане пытаются совершенствовать системы раннего выявления и оперативного лечения детей с заболеваниями органов слуха.

В центрах матери и ребёнка Астаны, Алматы и Усть-Каменогорска растёт число операций по кохлеарной имплантации.

"В 2019 году был прооперирован один ребенок, в 2022-м – три ребенка, в 2023-м – 20 детей. В этом году запланировано прооперировать 30 детей, из них 26 уже прооперированы. Статистика показывает, что на тысячу рожденных детей приходится 1 ребенок со снижением слуха", — говорит врач-отоларинголог Центра матери и ребёнка ВКО Жанна Хамитова.

Каждая успешная операция – это шанс детям жить полноценной жизнью. Однако после хирургического вмешательства требуется скорейшая реабилитация. От нее зависит до 70% лечения. Поэтому так нужны и важны профессиональные сурдопедагоги.