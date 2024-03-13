Сурдлимпийцы Казахстана выиграли "бронзу" шахматного турнира в Турции

На XX зимних Сурдлимпийских играх мужская сборная Казахстана по классическим шахматам завоевала бронзовую медаль, набрав 10 очков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта нашей страны.

"Золото" выиграли спортсмены из Хорватии, набравшие 12 очков, а серебряная медаль досталась команде Польши, набравшей 11 очков.

В состав национальной сборной вошли Султан Кожахметов, Самажан Кеттебеков, Максим Рожков, Амангельди Наурызгалиев, Мейрман Пернеев и Виктор Максименко.

"Турнир по классическим шахматам оказался напряжённым, противостоявшие нам команды демонстрировали высокий уровень мастерства. В ходе игр наши спортсмены одержали победы над командами Италии, Германии и Сербии, сыграли вничью с командами Украины и Польши, но уступили команде Хорватии. В результате, наша команда после 7 туров заняла третье место среди тринадцати команд", - сказал старший тренер по шахматам Елдос Кузербаев.

XX зимние Сурдлимпийские игры проходили в турецком городе Эрзурум с 2 по 12 марта. В соревнованиях от Казахстана участвовали 26 спортсменов в трех дисциплинах: шахматы, сноуборд и лыжные гонки.