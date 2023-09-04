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Супружескую пару убили в Актобе

Вчера, 23:45
АВТОР
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pixabay Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
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Фото: pixabay

Пожилую супружескую пару нашли убитыми в Актобе, подозреваемый задержан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"4 сентября примерно 20:00 часов в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина города Актобе обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, состоящих в законном браке. По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано",- сообщили ДП региона.

По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано. Назначены необходимые экспертизы.

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