Супружескую пару убили в Актобе

Пожилую супружескую пару нашли убитыми в Актобе, подозреваемый задержан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"4 сентября примерно 20:00 часов в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина города Актобе обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, состоящих в законном браке. По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано",- сообщили ДП региона.

По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано. Назначены необходимые экспертизы.