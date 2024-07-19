Супружеская пара из Америки наказана за нарушение законадательства Казахстана

Супружеская пара из Америки оштрафована на 738 тысяч тенге за двойное гражданство, передает BaigeNews.kz со ссылкой Департамента полиции на транспорте.

"Сотрудниками миграционной службы линейного отделения полиции в аэропорту города Туркестан совместно с ПС КНБ РК, во время регистрации на рейс сообщением "Туркестан-Стамбул" выявлена супружеская пара, нарушившая законодательства Республики Казахстан о гражданстве. Ими оказались 54 и 45-летние граждане США",- сообщили в департаменте.

Полицейскими в отношении пары составлен административный протокол за несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства. Материалы направлены в специализированный административный суд Туркестанской области.

По решению суда иностранные граждане привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 200 МРП (738 400 тг).

Напомним, сотрудниками Департамента полиции на транспорте за первое полугодие 2024 года за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 1483 иностранцев, из которых по решению суда из страны выдворены 484 иностранных граждан. Выявлено 181 лиц с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.