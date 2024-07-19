Супружеская пара из Америки наказана за нарушение законадательства Казахстана
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Супружеская пара из Америки оштрафована на 738 тысяч тенге за двойное гражданство, передает BaigeNews.kz со ссылкой Департамента полиции на транспорте.
"Сотрудниками миграционной службы линейного отделения полиции в аэропорту города Туркестан совместно с ПС КНБ РК, во время регистрации на рейс сообщением "Туркестан-Стамбул" выявлена супружеская пара, нарушившая законодательства Республики Казахстан о гражданстве. Ими оказались 54 и 45-летние граждане США",- сообщили в департаменте.
Полицейскими в отношении пары составлен административный протокол за несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства. Материалы направлены в специализированный административный суд Туркестанской области.
По решению суда иностранные граждане привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 200 МРП (738 400 тг).
Напомним, сотрудниками Департамента полиции на транспорте за первое полугодие 2024 года за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 1483 иностранцев, из которых по решению суда из страны выдворены 484 иностранных граждан. Выявлено 181 лиц с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.
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