Ольга Абдыгаппарова – супруга бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова – задержана в Астане, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на департамент полиции Алматы.

Сообщается, что задержанная проходит по делу по факту мошенничества в особо крупном размере. Расследование начато по коллективному заявлению дольщиков одного из жилых комплексов Алматы.

"Гражданка А. признана подозреваемой. Она задержана в Астане. В порядке статьи 128 УПК РК гражданка А. водворена в изолятор временного содержания ДП Астаны. Досудебное расследование продолжается", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, Алмас Абдыгаппаров, известный как основатель ресторанной сети Parmigiano Group, обвинялся в хищении вверенного имущества в особо крупном размере. Его задержали в июле 2021 года в Алматы.

По версии следствия, он присвоил почти 1 млн долларов от продажи чужой недвижимости. В июле 2022 года бизнесмена приговорили к семи годам лишения свободы.

"В марте 2021 года Алмас Абдыгаппаров, являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО "AV-Construction", которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК "Esentai city", и будучи материально-ответственным и доверенным лицом компании, составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку жилого дома (виллы) с земельным участком, расположенном в ЖК "Esentai city", – говорилось в релизе суда.

По материалам дела, представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере 2 млн долларов за покупку жилого дома, из которых бизнесмен отдал руководству компании лишь один миллион, а остальную часть денег присвоил.

В суде установили, что преступными действиями подсудимого ТОО "AV-Construction" причинён материальный ущерб в размере 418 млн тенге.