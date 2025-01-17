Семейная пара пособников "телефонных" мошенников задержана полицией в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные мероприятия проведены сотрудниками киберполиции области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД.

"В съемной квартире выявлено 5 устройств sim-box с 8 слотами в каждом с установленными sim-картами казахстанских операторов сотовой связи. С их помощью создавались виртуальные абонентские номера, которые использовались для совершения интернет-мошенничеств на территории республики. Кроме того, изъято 4 роутера и 53 sim-карты казахстанских и зарубежных сотовых операторов. Задержанные доставлены в полицию. Как установлено, в их задачи входило еженедельно менять sim-карты в обслуживаемых боксах. Ведется следствие", — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.





