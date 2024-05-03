Супруга Байжанова просит не разлучать его с детьми
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На судебных прениях по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступила супруга второго подсудимого Бахытжана Байжанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Женщина считает, что вина её мужа в том, что он не смог вовремя оказать Салтанат Нукеновой помощь, не вовремя обратился в скорую. Ведь Бишимбаев не только старший по возрасту родственник Байжанова, но ещё и его работодатель, руководитель. Поэтому якобы подсудимый неукоснительно слушался Бишимбаева.
"На месте моего мужа мог оказаться любой человек. Это огромное испытание для нашей семьи. Не забывайте, пожалуйста, что в этом судебном процессе решается судьба не только моего мужа, но и всей моей семьи. Прошу вас не разлучать моего мужа с его безгранично любимой семьёй и детьми", - сказала супруга Байжанова.
В своей речи она также сообщила, что у них трое детей - двое сыновей и семимесячная дочка, которую Бахытжан Байжанов ещё не видел.
Напомним, Бахытжана Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).
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