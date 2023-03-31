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Супруг Ольги Рыпаковой стал председателем маслихата ВКО
Депутаты выбрали председателя Восточно-Казахстанского областного маслихата. Им стал Денис Рыпаков, ранее занимавший должность секретаря маслихата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.
В Восточном Казахстане прошла I первая сессия областного маслихата VIII созыва. Новоизбранным депутатам вручили удостоверения.
Выяснилось, что депутатский корпус областного маслихата обновился на 62%. Об этом сообщил Ерсаин Набиев, председатель областной Избирательной комиссии.
По его словам, из 32 депутатов - 12 депутаты прошлых созывов, почти треть (10) - женщины. Все депутаты имеют высшее образование.
"Общественная ситуация, гражданское общество проходит серьезнейшую трансформацию по реформам нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, меняются и чаяния, настроения людей. Поэтому есть настоятельная необходимость чаще встречаться со своими избирателями, и затем уже здесь, на полях сессий областного маслихата, обсуждать эти важные вопросы", - сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, приветствуя новоизбранных депутатов.
Он отметил, что ключевой задачей остается сохранение межнационального согласия, дружбы народа и единого казахстанского общества.
В ходе работы сессии был избран председатель областного маслихата. Им стал Денис Рыпаков, ранее занимавший должность секретаря маслихата. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дениса Сергеевича.
Денис Рыпаков женат на олимпийской чемпионке Ольге Рыпаковой. Воспитывает двоих детей.
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