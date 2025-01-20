В Астане полным ходом идёт строительство нового приёмно-диагностического комплекса (ПДК). Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца года, передаёт BaigeNews.kz.

"Новый приёмно-диагностический комплекс будет считаться флагманским центром, который представляет собой здание современного образца, спроектированного и оборудованного по новейшим стандартам международного уровня. Он объединит два корпуса - клинический и акушерский Городской многопрофильной больницы №2, что позволит принимать всех пациентов в одном общем приемном покое", - сказала руководитель Управления здравоохранения столицы Алия Рустемова.

По словам Рустемовой, в новом медицинском объекте будут расположены травматологический пункт для жителей левобережья города. Пока в Астане функционируют только три взрослых травмпункта на правом берегу.

Поток пациентов в приёмном покое будет регулироваться по системе triage: сортировка пациентов и оказание оперативной медицинской помощи (будет располагаться на 1-2 этажах).

"Предварительная расчётная нагрузка составит порядка 900 обращений в сутки. Здесь же предусмотрены операционные залы, где будут проводиться операции экстренным пациентам. Операционные будут оснащены современным оборудованием. Также в ПДК будет установлено КТ, МРТ и ангиограф", - добавила глава ведомства.

По данным Управления, в комплекте будет установлена новая PACS система, с ПО – искусственным интеллектом, который послужит дополнительным инструментом для врачей-рентгенологов.

Планируется открытие дополнительного отделения реанимации на 14 койко-мест. В приёмном покое будет разделение на жёлтый и красные потоки: шоковая палата на 14 мест, и общего направления - на 14 мест. Также будет предусмотрено открытие двух отделений на 70 коек-мест.