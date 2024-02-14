Суперпапы и супермамы: кто в Казахстане продвигает семейные ценности в TikTok

День всех влюбленных – хороший повод не только порадовать свою вторую половинку, но и поговорить о семейных ценностях. В преддверии праздника BaigeNews.kz подготовил для вас подборку авторов семейного контента в TikTok.

Каково быть суперпапой?

Первый в нашем списке Серикжан Тлеулесов (395,6 тысяч подписчиков в TikTok), который делится в Интернете не только моментами своей повседневной жизни, но и вдохновляет тысячи подписчиков на создание крепких семейных уз. В конце прошлого года Серикжан стал отцом в четвертый раз, воплотив свою детскую мечту о большой семье.

Так получилось, что его папа умер в результате аварии, а мама сильно болела из-за чего ей приходилось часто уезжать на лечение. Поэтому часть своей жизни Серикжан провел в школе-интернате, которая по иронии судьбы находилась недалеко от его дома.

"Так еще в детстве я мечтал о полноценной семье, завидуя тем, кто живет со своими родителями. Повзрослев и создав свою семью, можно сказать, что сейчас я реализую свою давнюю мечту. Своим детям я дарю то, что не видел сам и стараюсь быть для них лучшим папой. Так получилось, что контент, в котором мы с семьей делимся частью своей жизни в Интернете, нашел отзыв у аудитории", – признается Серикжан.

Путь семейного блогера Серикжан начал в социальных сетях, где и получил первую популярностью. Позже с появлением платформы для коротких креативных роликов, вместе со своей супругой он начал развивать свою страницу в TikTok, где уже очень быстро набрали аудиторию.

"Нас начали узнавать еще больше людей. Так на сегодняшний день у нашей страницы в TikTok скоро будет 400 тысяч подписчиков. Среди них много молодежи, которая оставляет очень хорошие комментарии в ответ на видео о наших семейных отношениях", – делится Серикжан.

На его странице можно найти смешные ситуации из семейной жизни, полезные рецепты, ролики, где он заплетает дочерям косички, и еще много чего интересного.

Успех своего контента креатор связывает с тем, что большинство мужчин не показывают свою любовь к семье на публику, а он же делится эмоциями и чувствами, которые отрыл для себя благодаря отцовству. Вместе с женой в развлекательной и непринужденной форме Серикжан прививает отцам семейные ценности.

Правда ли, что за каждым известным блогером стоит его супруга?

Второй креатор в нашей подборке – Ерболат Жанабылов (3,5 миллионов подписчиков в TikTok), который вместе с супругой Эльмирой Толегеновой воспитывает троих детей.

На его странице можно найти милые, теплые видео с семейными сценами. К слову, считается, что огромную роль в росте популярности Ерболата сыграла его супруга. Она с удовольствием участвовала в реализации идей для его контента. Именно поэтому многие воспринимают страницу креатора – как семейный аккаунт. Собственно, сам Ерболат даже как-то отмечал, что хочет показать все, что на первом месте в жизни должна быть семья. Молодые пары, по его мнению, должны знать, что семейное счастье – самое прекрасное и ценное, что может быть у людей.

Также блогер уже успел записать шуточный ролик ко Дню всех влюбленных.

В ожидании еще одного чуда

Следующий автор на которого следует обратить внимание – Жания Джуринская (169 тысяч подписчиков в TikTok), преуспевшая в различных творческих направлениях. Актриса и экс участница группы Shine вместе с супругом уже воспитывают долгожданную дочку, но в скором времени их ждет пополнение. Поэтому в последнее время на своей странице в TikTok Жания часто делится забавными роликами в связи со своим интересным положением.

Говоря о своем супруге, шоумене Данияре Хизметове, актриса как-то призналась, как рядом с ним чувствует, что выиграла эту жизнь. Причем такое ощущение, по ее словам, появилось после их первой встречи.

Помимо мужа и дочери, героями роликов на странице Жании в TikTok также часто становится мама и няня – филиппинка, которые нашли общий язык. К слову, ролики с ними, очень полюбились подписчикам и превратились в отдельную рубрику.