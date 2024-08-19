Супермаркет в Актау оштрафовали на 700 тысяч тенге за обман покупателей

Актауский филиал торговой сети Dina Market реализовал упакованное куриное филе на 444 тенге дороже, чем было указано на ценнике на полке. За это магазин оштрафовали более чем на 700 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК.

"По обращению регионального департамента Комитета торговли по Мангистауской области суд признал субъекта предпринимательства виновным по пункту 5 статьи 193 Кодекса РК об административных правонарушениях и привлёк его к административной ответственности за нарушение торгового законодательства. Предприятие оштрафовано на 200 МРП, что составляет 738 400 тенге", - сообщили в ведомстве.

Комитет торговли рекомендует потребителям всегда требовать чек при совершении покупок и обращаться в компетентные органы, если обнаруживается несоответствие между ценой на полке и ценой в чеке. В случае нарушения торгового законодательства можно подать заявление через E-Өтініш в региональные департаменты торговли и защиты прав потребителей.

По итогам первого полугодия территориальными департаментами возбуждено 2 357 административных дел за нарушения торгового законодательства, вынесено 2 228 постановлений о привлечении к административной ответственности, из которых 381 — штраф, а 1 847 случаев были предупреждены как нарушения закона, совершённые впервые.