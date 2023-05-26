Супермарафонца Марата Жыланбаева арестовали на два месяца

Фото: фото Тимура Нусимбекова

Известного казахстанского марафонца и активиста Марата Жыланбаева арестовали в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"25 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Жыланбаева М.Т. сроком на два месяца", - говорится в сообщении специализированного межрайонного следственного суда города столицы.

Его подозревают в "причастности к запрещенной организации" (статья 405 УК РК) и "финансировании деятельности экстремистской организации" (статья 258 УК РК). По словам дочери Жыланбаева, марафонец находился под стражей 20 суток, его должны были отпустить 23 мая, но в этот день правоохранительные органы произвели обыск.

Марат Жыланбаев известен тем, что пробежал все крупнейшие пустыни планеты - в Азии, Африке, Австралии и Америке, минимальное расстояние каждого пробега – 1200 км. Кроме того, он мастер спорта международного класса, победитель и призер международных соревнований по ультрамарафону. Установил семь мировых рекордов по марафонскому бегу, которые занесены в книгу рекордов Гиннесса.