Супергол звезды "Реала" принес Англии победу над Сербией

Сборная Англии одержала победу над Сербией на чемпионате Европы по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча группы С прошла в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". Англичане выиграли со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал 20-летняя звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем. На 13-й минуте полузащитник получил мяч в штрафной и забил супергол головой под перекладину.

Евро-2024 проходит в Германии. В группе С, помимо Англии и Сербии, также играют команды Дании и Словении, который сыграли между собой вничью. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.