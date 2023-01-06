Супергерои вышли на уборку улиц Алматы от снега

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Коммунальные службы Алматы организовали акцию "Супергерои среди нас". Работники сегодня вышли на уборку улиц от снега в костюмах Человека-паука, Халка, Тора, Флэша и других, передаёт BaigeNews.kz.

Так организаторы хотели показать, что настоящие супергерои могут быть среди нас.

"Идею предложили работники. Они хотели таким образом показать, что настоящие супергерои могут быть среди нас, а не на экранах. Это обычные трудяги, которые ежедневно убирают город. Зачастую их труд не ценят", - сообщили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры.

Коммунальщики призвали жителей и гостей города уважительно относиться к их труду и беречь город.

Работников в костюмах супергероев можно было встретить в Алмалинском, Бостандыкском и Жетысуском районах.