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Супергерои вышли на уборку улиц Алматы от снега
Коммунальные службы Алматы организовали акцию "Супергерои среди нас". Работники сегодня вышли на уборку улиц от снега в костюмах Человека-паука, Халка, Тора, Флэша и других, передаёт BaigeNews.kz.
Так организаторы хотели показать, что настоящие супергерои могут быть среди нас.
"Идею предложили работники. Они хотели таким образом показать, что настоящие супергерои могут быть среди нас, а не на экранах. Это обычные трудяги, которые ежедневно убирают город. Зачастую их труд не ценят", - сообщили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры.
Коммунальщики призвали жителей и гостей города уважительно относиться к их труду и беречь город.
Работников в костюмах супергероев можно было встретить в Алмалинском, Бостандыкском и Жетысуском районах.
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