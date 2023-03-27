- Супер-гран-при завоевал казахстанский военный на хореографическом конкурсе в Ташкенте 03:13 113
- Промывка мостов и уборка улиц: в Астане началась весенняя саночистка 02:31 184
- Появилось эмоциональное видео из раздевалки сборной Казахстана после невероятной победы над Данией 01:05 448
- Ученики карагандинской NIS разработали устройство для лечения людей с сердечными заболеваниями 00:37 304
- Трамадол внесен в список наркотических веществ в Казахстане 26.03.2023 464
- Cын Нагимы Ескалиевой подарил ей электромобиль 26.03.2023 841
- Ляззат Кунгейбаева осталась с серебром женского чемпионата мира по боксу в Индии 26.03.2023 441
- Гондурас признал принцип "одного Китая" 26.03.2023 304
- Казахстанские футболисты одержали волевую победу над сборной Дании 26.03.2023 458
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 646
- Скандал на Гран-при в Индии прокомментировали в Казахстанской федерации шахмат 26.03.2023 461
- Звезда "Гарри Поттера" ждёт первого ребёнка 26.03.2023 435
- Шестерых пострадавших доставили в больницу после ДТП на трассе Алматы — Оскемен 26.03.2023 387
- Тело четырёхлетней девочки нашли в реке Арысь 26.03.2023 445
- Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах страны 26.03.2023 424
- Летевший в Актау самолёт вынужденно приземлился в Атырау 26.03.2023 430
- Поезд протаранил легковушку в Актюбинской области 26.03.2023 560
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 1320
- Тяжёлая битва: Рыбакина прокомментировала победу над испанкой 26.03.2023 618
- Аким Караганды на вертолёте проинспектировал окраины 26.03.2023 410
- В цифровизации не значится: село в СКО отрезано от цивилизации 26.03.2023 441
- Как изменилось отношение других стран к Казахстану, рассказал Михаил Зыгарь 26.03.2023 632
- Пропавшую девочку-подростка разыскивают полицейские Туркестана 26.03.2023 616
- Предельные цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане 26.03.2023 425
- "Раздали направо-налево": жители Косшы жалуются на нехватку земель под ИЖС 26.03.2023 596
- "Картинный доктор" из Семея сохраняет шедевры для потомков 26.03.2023 1002
- У россиян в Европе возникли проблемы с казахстанскими банковскими картами 26.03.2023 841
- Электроснабжение в ЖК на левобережье Астаны восстановили 26.03.2023 480
- Коронавирусом за сутки заразились 34 казахстанца 26.03.2023 474
- Казахстанец из зала "Канело" нокаутировал мексиканца у него на родине 26.03.2023 713
- Жилые комплексы на левобережье Астаны остались без света из-за аварии 26.03.2023 452
- Между Луной и Землёй пролетел астероид, способный уничтожить город 26.03.2023 564
- Рыбакина вышла в четвёртый круг Miami Open 26.03.2023 672
- Даурен Ермеков "задушил" российского бойца в Самаре 26.03.2023 936
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 2495
- В 13 городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха 26.03.2023 499
- Три тонны мусора оставили туристы за зиму на озёрах курорта Бурабай 26.03.2023 500
- В WhatsApp появился официальный чат сервиса с обновлениями и подсказками 26.03.2023 556
- Мультсериал о Курмангазы вышел в Казахстане 26.03.2023 794
- Жители пригорода Атырау объединились против Kcell 26.03.2023 1173
- В Шымкенте тысячи абонентов остались без газоснабжения 26.03.2023 529
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 2139
- Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие — Путин 26.03.2023 1798
- Участок трассы закрыли в Карагандинской области из-за тумана 26.03.2023 575
- Военнослужащий установил рекорд Казахстана: поднял барана 2050 раз 25.03.2023 930
- Ангелина Лукас выложила в интернет свои фото без фильтров 25.03.2023 867
- Житель Атырау покончил с собой на глазах у всех 25.03.2023 1663
- Заболеваемость туберкулёзом в Астане снизилась почти на треть 25.03.2023 581
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1180
- Абылайхан Жубаназар вышел в финал турнира по дзюдо в Грузии 25.03.2023 683
- В час Земли в Казахстане отключится подсветка более 3000 объектов 25.03.2023 832
- Карина Ибрагимова завоевала серебро чемпионата мира в Индии 25.03.2023 781
- Сильнейший торнадо накрыл Миссисипи: погибли не менее 23 человек 25.03.2023 814
- "Минус одно ухо": казахстанскому бойцу ММА нанесли серьёзную травму 25.03.2023 1042
- Четыре авто застряли в снежном заносе в Карагандинской области 25.03.2023 780
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 872
- В шести регионах Казахстана и столице объявлено штормовое предупреждение 25.03.2023 664
- Михаил Зыгарь и Султан Акимбеков расскажут о строительстве "Нового Казахстана" 25.03.2023 711
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 1545
- Рост проявлений лжетерроризма в Казахстане отметил глава КНБ 25.03.2023 620
- В Казахстане разрешат внеплановые проверки энергообъектов 25.03.2023 705
- Количество подтопленных паводками домов назвали в Правительстве 25.03.2023 772
- Рейсы из Казахстана в Новосибирск временно приостановлены 25.03.2023 679
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 3158
- В Сети появились фотографии юного Токаева 25.03.2023 993
- Канело и Головкин получили вызов от чемпиона мира 25.03.2023 1042
- Министры здравоохранения СНГ договорились об углублении сотрудничества 25.03.2023 732
- Мефедрон продавали в одном из ночных клубов Астаны 25.03.2023 838
- ЕБРР вложил деньги в КТЖ. На что их потратят 25.03.2023 761
- Марат Башимов прокомментировал фейк о новом составе Правительства 25.03.2023 9085
- Спасатели эвакуировали 28 человек из снежного заноса в Карагандинской области 25.03.2023 736
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова выросла в разы 25.03.2023 681
- Заключённые устроили бой подушками в Петропавловске 25.03.2023 634
- Макрон снял дорогие часы во время интервью о пенсионной реформе 25.03.2023 733
- Непобеждённый казахстанец прошел взвешивание перед боем в Мексике 25.03.2023 826
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в 11 городах Казахстана 25.03.2023 721
- Казахстанцы устроили давку из-за бесплатного плова 25.03.2023 1160
- Маленький ребенок упал в колодец в Кызылординской области 25.03.2023 674
- Непобежденный казахстанский чемпион нокаутом выиграл бой в Англии 25.03.2023 5725
- У Марка Цукерберга родилась дочь 25.03.2023 1276
Супер-гран-при завоевал казахстанский военный на хореографическом конкурсе в Ташкенте
В Ташкенте завершился международный конкурс многожанрового и хореографического искусства Art Silk Way медийного проекта "Искусство и культурное наследие", передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в министерстве обороны Казахстана, конкурс призван способствовать культурному развитию народов, укреплению дружеских связей между странами, оказывать всестороннюю поддержку талантливой молодежи. В нем приняли участие коллективы и солисты в области хореографии, вокала и музыкального театра из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.
На первом этапе танцор эстрадно-танцевальной группы филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана рядовой Рахматжан Иолдашев исполнил народный уйгурский танец "Тавак уссули". За это сольное выступление он был награжден дипломом и кубком Супер-гран-при.
Напомним, в декабре прошлого года в Ташкенте был подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области культуры и военно-патриотического воспитания между творческими коллективами вооруженных сил Казахстана и Узбекистана. Это событие увенчалось совместным концертом. Именно тогда организаторы международного проекта заметили талантливого танцора и пригласили его принять участие в ярком, колоритном конкурсе.
-
Trend news
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 643
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 1318
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 2489
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 2134
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1179
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 871
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 1540
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 3151
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 1542
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 816
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 15713
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1224
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1440
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1357
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 4528
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1247
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1283
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1303
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1243
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5578
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1278
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1360
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1530
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1398
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1413
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1466
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8085
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2112
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3854
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3141
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8427
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1719
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1750
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1597
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5080
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1572
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6980
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3854
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2210
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19081
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4486
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3653
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2559
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3512
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21264
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3171
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2582
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2350
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2558
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6629
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11457
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2914
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4375
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3254
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15995
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4159
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 3056
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2591
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5642
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2978
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4575
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 5112
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6447
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12535
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 3034
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3956
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38392
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3164
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3357
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3972
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 3188
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6363
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 4241
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3861
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7516
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4322
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3474
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3700
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14545
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3629
-
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 760
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1367
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 614
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 876
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 993
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1159
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 983
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1839
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1569
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1380
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1381
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1686
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1631
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1366
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1943
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1545
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2007
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1998
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1861
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1883
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6763
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2011
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2094
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2103
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2456
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2017
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2787
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2400
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2391
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2953
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2611
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2428
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3163
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3053
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2944
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2806
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3585
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3898
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3429
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4349
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4104
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3579
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4159
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4329
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3597
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4668
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4507
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4398
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4969
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3863
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4191
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4323
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4769
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4719
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5282
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4899
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4565
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4236
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4350
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4735
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5201
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5305
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5445
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5269
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7508
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5980
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 5108
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5569
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5196
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4744
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 5028
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 5072
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5258
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5774
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5909
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4775
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6571
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5464
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5812
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5334