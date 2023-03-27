Супер-гран-при завоевал казахстанский военный на хореографическом конкурсе в Ташкенте

Фото: Минобороны РК

В Ташкенте завершился международный конкурс многожанрового и хореографического искусства Art Silk Way медийного проекта "Искусство и культурное наследие", передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в министерстве обороны Казахстана, конкурс призван способствовать культурному развитию народов, укреплению дружеских связей между странами, оказывать всестороннюю поддержку талантливой молодежи. В нем приняли участие коллективы и солисты в области хореографии, вокала и музыкального театра из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

На первом этапе танцор эстрадно-танцевальной группы филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана рядовой Рахматжан Иолдашев исполнил народный уйгурский танец "Тавак уссули". За это сольное выступление он был награжден дипломом и кубком Супер-гран-при.

Напомним, в декабре прошлого года в Ташкенте был подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области культуры и военно-патриотического воспитания между творческими коллективами вооруженных сил Казахстана и Узбекистана. Это событие увенчалось совместным концертом. Именно тогда организаторы международного проекта заметили талантливого танцора и пригласили его принять участие в ярком, колоритном конкурсе.