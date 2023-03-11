- 14-летняя Ариана Гогулина выиграла теннисный турнир в Индии 21:34 110
- Super әже-2023: самую красивую бабушку выбрали в Астане 21:09 154
- "Мы поймали афериста": о новом виде мошенничества предупредили астанчан 20:29 246
- Брат Хабиба брутально задушил легенду ММА в Калифорнии 20:06 331
- Дождь и снег: в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение 19:38 295
- Жители Аксу остались без воды из-за коммунальной аварии 18:59 330
- Милад Карими победил на этапе кубка мира по спортивной гимнастике 18:24 368
- В Атырау спасли провалившуюся под лёд женщину 17:43 391
- Определились финалистки теннисного турнира BeeTV 60 Women's в Астане 17:25 386
- С подтопленных пастбищ Актюбинской области на лодках эвакуируют скот 16:53 404
- ФК "Актобе" отреагировал на слухи об отказе игроков от тренировок 16:37 508
- Крупнейший банк Силиконовой долины обанкротился 16:16 589
- 1100 медработников для сельского здравоохранения подготовят в Казахстане 15:59 426
- Парламент Китая одобрил кандидатуру нового премьера 15:23 423
- Шорт-трекист Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата мира 14:42 389
- Паводки в ЗКО: в зоне возможного подтопления находится 10 сёл 14:02 636
- На стыке Европы и Азии: как развивается туризм на родине Димаша в Актобе 13:30 682
- Именными часами наградили полицейских за спасение мужчины от суицида в Алматы 13:23 447
- Провалившуюся под лёд собаку спасли в Петропавловске 12:45 433
- Казахстанские ІТ-стартапы поборются за гранты на обучение в Кремниевой долине 12:18 462
- 149 кг карасей незаконно перевозил павлодарец 11:45 556
- Плантацию марихуаны обнаружили полицейские в подвале дома в Алматы 11:28 488
- Темпы роста зарплаты в Алматы остаются ниже среднего показателя по стране 11:02 499
- Египетская авиакомпания запускает рейсы в Шарм-эль-Шейх из Астаны и Алматы 10:40 530
- "Невидимый убийца". Что происходит с заброшенными урановыми рудниками в СКО 10:30 770
- После трагедии в Турции в Алматы усилят контроль за строительством 10:19 476
- Коронавирусом за сутки заразились 85 казахстанцев 10:05 474
- Студентов эвакуировали из подтопленного общежития в Уральске 09:56 1128
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 09:46 2408
- По две тысячи тенге за каждую отловленную собаку предлагают жителям Атырау 09:18 582
- Денис Никиша прорвался в четвертьфинала чемпионата мира по шорт-треку 08:44 564
- Неблагоприятные метеоусловия пообещали в Астане, Алматы и ещё трёх городах 08:14 471
- Школьник разработал интерактивные карты туристических маршрутов Темиртау 07:58 456
- Вспышка оспы овец выявлена на востоке Казахстана 07:05 575
- До 700 тысяч тенге штрафа грозит за ложное банкротство казахстанцам 06:24 469
- Первоклассница обмочилась на уроке из-за строгой учительницы в Рудном 05:33 969
- "Дерись с Шавкатом": фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC 04:00 498
- Подростка затянуло в грязь в Атырау 03:40 601
- Пациент выпал из окна больницы в Актау 02:19 738
- Рабочий разбился в шахте лифта столичного бизнес-центра 01:31 2509
- Предвыборные теледебаты: как проголосовали зрители 00:37 569
- Врачи Костаная извлекли из кишечника двухлетнего ребенка магниты 10.03.2023 591
- Проблемы шахтёров, объединение партий и претензии друг к другу. Важное из теледебатов 10.03.2023 598
- Подробности жуткого ДТП в Павлодаре: перелом костей лица получили две женщины 10.03.2023 790
- Теледебаты: за что призывают голосовать казахстанцев политические партии 10.03.2023 854
- Землетрясения ожидают в трёх регионах Казахстана 10.03.2023 942
- Предвыборные теледебаты начались в эфире КТК 10.03.2023 654
- Что означает "утрата доверия" для госслужащего, объяснили эксперты 10.03.2023 657
- Права, за которые феминистки в Европе стали бороться в 19 веке, существовали в Жеты Жаргы 10.03.2023 693
- Блокпосты установили в горах близ Алматы 10.03.2023 671
- Обанкротится ли казахстанское здравоохранение, рассказали эксперты 10.03.2023 650
- Строительство центра инфекционных болезней завершат в Алматы в 2023 году 10.03.2023 795
- В собственность КазНУ вернули два земельных участка 10.03.2023 814
- Казахстанцы всё меньше пользуются наличными - Нацбанк 10.03.2023 648
- Минск выдал Астане подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане зимой 2020 года 10.03.2023 833
- Судья скончался на рабочем месте в Уральске 10.03.2023 787
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Казахстан 10.03.2023 852
- Одна из стран ЕС захотела добавить Казахстан в "чёрный список" 10.03.2023 1015
- Доллар резко подорожал за сутки в Казахстане 10.03.2023 916
- Убийство врача Юрия Шумкова: апелляционный суд отказал в изменении приговора 10.03.2023 837
- Новые школьные автобусы показали премьер-министру в Алматы 10.03.2023 938
- За парламентскими выборами в Казахстане будут наблюдать 300 наблюдателей от ОБСЕ 10.03.2023 985
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 1500
- В КТЖ рассказали, когда казахстанцы перестанут мучиться в советских вагонах 10.03.2023 12674
- Около трех тысяч иностранных студентов обучаются в КазНУ 10.03.2023 840
- Взрыв прогремел в Бангладеш, погибли 22 человека 10.03.2023 794
- Кто виноват в их смерти - в "Самрук-Қазына" рассказали о погибших на производстве рабочих 10.03.2023 592
- Получение шенгенской визы пытаются облегчить для казахстанцев - МИД 10.03.2023 895
- Уголовное дело в отношении сразу трёх ЖСК расследует атырауская полиция 10.03.2023 593
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 1393
- Солдаты Нацгвардии пожаловались, что их кормят рыбой с червями 10.03.2023 1387
- Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные 10.03.2023 571
- В Казахстане молодёжь NEET живёт за счёт родителей или "второй половины" - исследование 10.03.2023 789
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 886
- Рост цен в Казахстане: сильнее всего дорожают парацетамол, овощи и авиабилеты 10.03.2023 739
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 1202
- Первый матч новой юношеской лиги по футболу пройдёт в Астане 10.03.2023 700
- Россия передала Казахстану объекты космической отрасли 10.03.2023 721
- Что будет с мавзолеем Яссауи, рассказали в Минкульте 10.03.2023 873
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 690
Super әже-2023: самую красивую бабушку выбрали в Астане
Победительницей конкурса "Super әже-2023" стала 76-летняя Кульпаш Калкабекова, бабушка шестерых внуков, учительница почти с 50-летним стажем, певица ансамбля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
Всего в конкурсе приняли участие 10 женщин от 63 до 76 лет. Среди них учителя и врачи высшей категории, певицы народных хоров и участники республиканского волонтерского движения.
Бабушки состязались в конкурсе визитных карт, талантов и кулинарного мастерства, а также показе дефиле. В конкурсе талантов участницы выступили с народными танцами, вокальными номерами и исполнили собственные авторские песни.
По итогам трёх этапов победительницей выбрана Кульпаш Калкабекова. Она стала обладательницей короны и призового сертификата на 100 000 тенге.
"Большое спасибо организаторам и участникам за такой конкурс. Я знаю, что им было трудно выбирать победительницу. Все мы активные, жизнерадостные женщины. Например, я сейчас пою в ансамбле, хожу на танцевальный кружок. Спасибо моей семье за поддержку, веру и помощь в участии на конкурсе. Всех бабушек и дедушек агитирую не сидеть дома и жить жизнь," — поделилась своими эмоциями Кульпаш Калкабекова.
Как отмечает отмечает организатор мероприятия Валентина Толмачева, такие конкурсы нужны не только бабушкам, но и молодым людям. Глядя на них они понимают, что бабушки тоже могут активно социализироваться и хотят этого.
"Сегодняшние участницы - пример для других людей на пенсии. Они наполнены жизнью и любовью к этой жизни. На них нужно равняться и быть такими же активными, как они," — отметила Валентина Толмачева.
Также среди всех участниц распределили следующие номинации: "Ең мейірімді әже", "Ең көңілді әже", "Ең шебер әже", "Ең тапқыр әже", "Ең ақылды әже", "Ең заманауи әже", "Ең білімпаз әже", "Ең бұлбұл әже", "Ең өнерлі әже". Каждая номинантка получила сертификат на 50 000 тенге.
Отметим, конкурс "Super әже-2023" проводился в Астане впервые при поддержке аппарата акима района "Сарыарка".
Фото: пресс-служба акимата Астаны
-
Trend news
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 1484
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 1381
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 880
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 1192
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 18230
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 1841
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1338
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1160
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1296
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5310
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9686
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1501
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2304
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2051
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14138
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1617
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1480
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1392
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4411
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1773
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3340
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2830
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5056
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 9765
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1910
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2622
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34691
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1726
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2153
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2721
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2100
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5161
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3049
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2763
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6257
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3205
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2283
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2399
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12771
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2486
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12073
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15354
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2778
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4114
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1834
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7773
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16996
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25955
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4121
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2970
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4202
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2513
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2844
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43165
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2519
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4359
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6086
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11596
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3694
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27836
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4356
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4590
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3105
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5647
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39342
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4166
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2629
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3993
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3896
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20233
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4583
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8981
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38580
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3939
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4116
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14932
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 9037
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 5219
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3582
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 122344
-
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 686
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 4488
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 704
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 773
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 747
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 848
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 804
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1267
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 925
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1119
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1804
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1413
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1340
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1884
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1810
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1797
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1648
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2498
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2667
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2381
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3213
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3056
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2422
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2612
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3242
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2527
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3181
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3398
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3300
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3786
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2785
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3087
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3152
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3596
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3523
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4111
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3723
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3452
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3147
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3295
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3646
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4146
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4253
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4374
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4119
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4496
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4874
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4041
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4490
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3960
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3647
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3967
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3939
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4193
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4645
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4703
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3728
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5518
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4239
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4721
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4191
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4612
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4728
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4409
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4037
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3783
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4493
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4458
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4234
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4230
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5091
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4345
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4394
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4033
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5315
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4647
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6380
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4675
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5138
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5651