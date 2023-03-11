Super әже-2023: самую красивую бабушку выбрали в Астане

Фото: gov.kz

Победительницей конкурса "Super әже-2023" стала 76-летняя Кульпаш Калкабекова, бабушка шестерых внуков, учительница почти с 50-летним стажем, певица ансамбля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Всего в конкурсе приняли участие 10 женщин от 63 до 76 лет. Среди них учителя и врачи высшей категории, певицы народных хоров и участники республиканского волонтерского движения.

Бабушки состязались в конкурсе визитных карт, талантов и кулинарного мастерства, а также показе дефиле. В конкурсе талантов участницы выступили с народными танцами, вокальными номерами и исполнили собственные авторские песни.

По итогам трёх этапов победительницей выбрана Кульпаш Калкабекова. Она стала обладательницей короны и призового сертификата на 100 000 тенге.

"Большое спасибо организаторам и участникам за такой конкурс. Я знаю, что им было трудно выбирать победительницу. Все мы активные, жизнерадостные женщины. Например, я сейчас пою в ансамбле, хожу на танцевальный кружок. Спасибо моей семье за поддержку, веру и помощь в участии на конкурсе. Всех бабушек и дедушек агитирую не сидеть дома и жить жизнь," — поделилась своими эмоциями Кульпаш Калкабекова.

Как отмечает отмечает организатор мероприятия Валентина Толмачева, такие конкурсы нужны не только бабушкам, но и молодым людям. Глядя на них они понимают, что бабушки тоже могут активно социализироваться и хотят этого.

"Сегодняшние участницы - пример для других людей на пенсии. Они наполнены жизнью и любовью к этой жизни. На них нужно равняться и быть такими же активными, как они," — отметила Валентина Толмачева.

Также среди всех участниц распределили следующие номинации: "Ең мейірімді әже", "Ең көңілді әже", "Ең шебер әже", "Ең тапқыр әже", "Ең ақылды әже", "Ең заманауи әже", "Ең білімпаз әже", "Ең бұлбұл әже", "Ең өнерлі әже". Каждая номинантка получила сертификат на 50 000 тенге.

Отметим, конкурс "Super әже-2023" проводился в Астане впервые при поддержке аппарата акима района "Сарыарка".

Фото: пресс-служба акимата Астаны