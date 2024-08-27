Сумму изъятия из Нацфонда в 2025-2027 годы озвучили в МНЭ

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства представил проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025–2027 годы", передаёт BaigeNews.

"Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 долларов США за баррель в 2025 году, 41,0 – 39,4 долларов США за баррель в 2026-2027 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно", - отметил Нурлан Байбазаров.

При этом, по его словам, чистые валютные активы Нацфонда по прогнозам составят 62,2 млрд долларов США в 2025 году и 69,9 – 78,7 млрд долларов США в 2026 – 2027 годах.

Законопроект будет направлен на рассмотрение парламента.