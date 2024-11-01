Сумма покупок инвалюты для пенсионных активов ЕНПФ в октябре составила 228 млн долларов

По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%, до 488,23 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 222 до 278 млн долл. США. Общий объем торгов составил 6,1 млрд долл. США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национальный банк РК.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за октябрь составили 1 340 млн долл. США. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов и не более 70 млн долл. США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

"Учитывая достижение доли валютных активов ЕНПФ до уровня 40%, с 10 октября т.г. Национальный Банк приостановил покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ. Сумма покупок иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ в октябре составила 228 млн долл. США или порядка 4% от общего объема рынка", - говорится в сообщении.

В рамках реализации решения Правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный Банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В октябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 253 млн долл. США, в ноябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 130 до 140 млн долл. США.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,2 до 1,3 млрд долл. США.

"Учитывая валютную долю пенсионных активов, которая по состоянию на 30 октября 2024 года составила 39,9%, покупка валюты для ЕНПФ в ноябре 2024 года не планируется", - добавили в Нацбанке.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.