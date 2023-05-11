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pixabay.com Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32
207
Фото: pixabay.com

Сумма накоплена серьёзная - Ашимбаев о возврате незаконно выведенных за рубеж денег

Спикер сената Маулен Ашимбаев высказался о возврате из-за рубежа в Казахстан незаконно выведенных средств, передает BaigeNews.kz.

"Работа идёт. Говорить о том, что ничего не делается и нет результата, неправильно. Есть счёт, куда поступают возвращённые средства. Они идут на строительство школ. У министерства финансов можете уточнить, какая сумма накоплена, но она серьёзная. Думаю, эта работа будет активизирована после того, как мы примем специальный закон, который должен отрегулировать многие вопросы и ответить на многие вопросы", – сказал Ашимбаев в кулуарах сената.

Ранее спикер сообщил о том, что в канцелярии первого президента Нурсултана Назарбаева значительно сократили штат и финансирование. 

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Журналист
Сегодня, 15:32
207
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