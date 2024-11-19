Сумасшедший с ножом убил двоих человек в Нью-Йорке
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
63Фото: WABC
Два человека были убиты и еще один тяжело ранен после серии нападений с ножом в Манхэттене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC News.
По данным полиции Нью-Йорка, подозреваемый выбирал жертв наугад. Сначала он рано утром он напал на 36-летнего мужчину возле строительной площадки, затем через пару часов зарезал 68-летнего мужчину и нанес несколько ножевых ранений 36-летней женщине. Последняя находится в критическом состоянии.
В полиции заявили о том, что подозреваемый задержан. Как сообщили в органах, он арестовывается уже в девятый раз и, предположительно, имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Ведется следствие, в ходе которого были обнаружены два окровавленных ножа.
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