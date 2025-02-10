Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год более 700 000 человек во всём мире совершают самоубийство, и это является четвёртой по распространённости причиной смерти среди молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет. При этом Казахстан по-прежнему находится среди стран с высоким уровнем суицидов как среди подростков, так и среди взрослого населения. В прошлом году было зарегистрировано более 3 500 случаев. Корреспондент BaigeNews.kz выяснила, как распознать человека, склонного к суициду, и какие методы помощи являются наиболее эффективными.

Кто склонен к суициду: портрет личности

Нельзя выделить универсальный "портрет" человека, склонного к суицидальным мыслям и поступкам, так как причины и обстоятельства суицидального поведения индивидуальны. Тем не менее, существуют общие характеристики и факторы риска, которые могут повысить вероятность возникновения таких мыслей.

Среди них — повышенная чувствительность и эмоциональная ранимость, делающие человека уязвимым перед жизненными трудностями. Низкая стрессоустойчивость и сложности в управлении эмоциями также играют значительную роль.

Психологи отмечают, что люди с хроническими психическими расстройствами, такими как депрессия и тревожные расстройства, находятся в зоне повышенного риска.

Склонность к перфекционизму и чрезмерной самокритике может усиливать чувство несоответствия собственным ожиданиям. Даже находясь в окружении людей, такие индивиды могут испытывать чувство изоляции и одиночества. Импульсивность и склонность принимать решения в состоянии эмоционального кризиса также повышают риск.

Психические расстройства, связанные с суицидальными склонностями, включают депрессию, которая является одной из основных причин суицидальных мыслей и действий. Исследования показывают, что до 60% людей, совершивших суицид, страдали депрессивными расстройствами.

Биполярное расстройство, сопровождающееся резкими перепадами настроения, и пограничное расстройство личности, характеризующееся эмоциональной нестабильностью, также увеличивают вероятность суицидальных поступков.

Шизофрения и другие психотические расстройства, сопровождающиеся галлюцинациями или бредовыми идеями, могут представлять серьёзную опасность.

Почему возникают суицидальные мысли: ключевые причины

Психологи отмечают, что сочетание нескольких стрессовых факторов значительно увеличивает риск. Суицидальные мысли могут быть вызваны сочетанием биологических, психологических и социальных факторов.

Биологические и генетические факторы включают генетическую предрасположенность: наличие случаев суицида в семье повышает риск.

Нейрохимические нарушения, такие как дефицит серотонина, могут способствовать развитию депрессивных состояний. По данным ВОЗ, наличие хронических физических заболеваний увеличивает риск суицида в 2-3 раза.

Социальные и внешние обстоятельства также играют важную роль. Травматические события в детстве, такие как физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, могут оставить глубокие психологические шрамы.

Буллинг и социальная изоляция в подростковом или взрослом возрасте часто усугубляют чувство одиночества. Потеря близких, развод, увольнение или финансовые трудности могут стать спусковым крючком для развития суицидальных мыслей.

Как помочь человеку с суицидальными мыслями

Психологическая поддержка играет ключевую роль в предотвращении суицидальных действий. Исследования показывают, что прямое обсуждение суицидальных мыслей снижает вероятность их реализации. Главное — выслушать человека без осуждения и предоставить возможность открыто говорить о своих переживаниях.

Задавайте прямые вопросы о суицидальных мыслях. Это не подталкивает к действиям, а помогает человеку почувствовать поддержку. Не оставляйте человека одного в моменты острого эмоционального кризиса. Психологи рекомендуют разработать план безопасности, включающий контакты доверенных лиц и специалистов.

Помогите обратиться за профессиональной помощью: психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия и медикаментозное лечение часто оказываются эффективными.

Согласно исследованиям, когнитивно-поведенческая терапия снижает риск повторных суицидальных попыток на 50 процентов. Группы поддержки также могут сыграть важную роль, снижая чувство изоляции.

Если вы сами испытываете суицидальные мысли

Поговорите с кем-то, кому доверяете, или обратитесь к специалисту. Старайтесь не изолироваться, поддерживайте контакты с близкими. Займитесь простыми действиями: прогулка, чтение или любимое хобби могут помочь уменьшить тяжесть мыслей. Психологи подчёркивают, что такие действия помогают стабилизировать эмоциональное состояние.

Помните: помощь есть. Даже если сейчас кажется, что выхода нет, это состояние временно. Суицидальные мысли — это не признак слабости и не личная неудача. Это серьёзная проблема, требующая внимания и поддержки. Важно помнить, что помощь всегда доступна, и каждый человек заслуживает поддержки и заботы.

Куда обратиться за помощью в Казахстане

Национальная линия психологической поддержки: 150. Центры психологической помощи при медицинских учреждениях. Онлайн-консультации с психологами и психотерапевтами.

Если вы или кто-то из ваших близких находится в кризисном состоянии, немедленно обратитесь за помощью к специалистам или позвоните на горячую линию психологической поддержки.