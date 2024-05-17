"Суицид после оценки ущерба от паводка": жителя СКО оштрафовали за фейк

50-летнего жителя Петропавловска оштрафовали за распространение фейка о суициде якобы после "оценки ущерба от паводка", передаёт BaigeNews со ссылкой на Петропавловск.news.

"13 мая в социальных сетях был опубликован пост о том, что якобы после оценки ущерба от паводка 47-летний мужчина совершил суицид. За размещение, распространение ложной информации в отношении 50-летнего жителя города собран административный материал. В порядке сокращенного производства ему назначен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей", – сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.

Ранее ДП СКО сообщил, что 10 мая в своём доме в повешенном состоянии обнаружен труп 47-летнего мужчины. По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. В доме мужчины, который совершил суицид, не производили оценку ущерба после паводка, отмечает издание.