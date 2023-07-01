Сухостой загорелся на склоне горы в Алматинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сухая трава загорелась в Талгарском районе Алматинской области. Огнём охвачена площадь в семь гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть ДЧС Алматинской области в 11:09. Пожар возник вблизи села Байбулак, на склоне горы.

"В ликвидации загорания задействованы 17 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС, 15 военнослужащих и одна единица техники военной части № 28237, шесть человек и единица техники МИО, 12 человек и две единицы техники лесного хозяйства", - уточнили в МЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 14:30.