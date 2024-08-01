  • 1 Августа, 16:19
  • BAIGENEWS

Сухостой и кустарники загорелись в Астане

Сегодня, 15:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: МЧС РК

Столичные огнеборцы борются с пожаром в районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, происходит загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади 100 квадратных метров. 

Угрозы жилому массиву нет, заверили спасатели.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия ведётся работа по ликвидации пожара спасателями МЧС.

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