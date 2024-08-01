Сухостой и кустарники загорелись в Астане

Столичные огнеборцы борются с пожаром в районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, происходит загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади 100 квадратных метров.

Угрозы жилому массиву нет, заверили спасатели.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия ведётся работа по ликвидации пожара спасателями МЧС.