Сухостой и кустарники загорелись в Астане
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
115Фото: МЧС РК
Столичные огнеборцы борются с пожаром в районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС, происходит загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади 100 квадратных метров.
Угрозы жилому массиву нет, заверили спасатели.
Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия ведётся работа по ликвидации пожара спасателями МЧС.
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