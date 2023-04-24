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МЧС РК Вчера, 04:50
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Вчера, 04:50
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Фото: МЧС РК

Сухостой горел в ущелье Алма-Арасан

23 апреля в ущелье "Алма Арасан", в шести  километрах от автодороги "Алматы-БАО", произошло загорание сухостоя и деревьев в горной местности, передаёт BaigeNews.kz.

На место вызова были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области,  ДЧС Алматы, ГНПП "Иле Алатауский природный парк".

"По прибытию на место вызова в 17 -09 часов было установлено, что в горной местности произошло загорание сухостоя и одного дерева ( ели). Принадлежность территории устанавливается. Совместными оперативно принятыми действиями пожар был ликвидирован в 18-16 часов на ранней стадии. Площадь пожара составила ориентировочно 500 кв. м.  С использованием тепловизора на камере Дрона произведено аэровизуальное обследование на наличие скрытых очагов горения", - сообщили в МЧС РК.

Всего в ликвидации были задействованы 75 человек и 18 единиц техники, из них: 31 сотрудник, 7 единиц техники и  1 беспилотный летательный аппарат ДЧС Алматинской области, 25 сотрудников и 6 единиц ДЧС г.Алматы, 19 работников и 5 единиц техники ГНПП "Иле Алатауский природный парк".

Жертв и пострадавших нет. На месте загорания на окарауливание остались работники ГГПП.

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Вчера, 04:50
705
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