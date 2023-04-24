Сухостой горел в ущелье Алма-Арасан

Фото: МЧС РК

23 апреля в ущелье "Алма Арасан", в шести километрах от автодороги "Алматы-БАО", произошло загорание сухостоя и деревьев в горной местности, передаёт BaigeNews.kz.

На место вызова были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы, ГНПП "Иле Алатауский природный парк".

"По прибытию на место вызова в 17 -09 часов было установлено, что в горной местности произошло загорание сухостоя и одного дерева ( ели). Принадлежность территории устанавливается. Совместными оперативно принятыми действиями пожар был ликвидирован в 18-16 часов на ранней стадии. Площадь пожара составила ориентировочно 500 кв. м. С использованием тепловизора на камере Дрона произведено аэровизуальное обследование на наличие скрытых очагов горения", - сообщили в МЧС РК.

Всего в ликвидации были задействованы 75 человек и 18 единиц техники, из них: 31 сотрудник, 7 единиц техники и 1 беспилотный летательный аппарат ДЧС Алматинской области, 25 сотрудников и 6 единиц ДЧС г.Алматы, 19 работников и 5 единиц техники ГНПП "Иле Алатауский природный парк".

Жертв и пострадавших нет. На месте загорания на окарауливание остались работники ГГПП.