В стране отмечается День Сухопутных войск — одного из ключевых компонентов Вооружённых сил страны, передаёт BaigeNews.kz.

Сухопутные войска были образованы 31 год назад, в 1993 году, на базе 40-й армии Среднеазиатского военного округа по Указу Президента Казахстана.

На сегодняшний день Сухопутные войска обеспечивают выполнение задач по защите территориальной целостности и суверенитета страны, охране стратегических объектов, а также участвуют в реализации международных обязательств.

В состав Сухопутных войск входят региональные командования "Астана", "Восток", "Запад" и "Юг", части технического и тылового обеспечения, учебные заведения, включая Военный институт и колледж Минобороны имени Шокана Уалиханова.

В 2024 году в рамках боевой подготовки проведено свыше 40 000 мероприятий, обучено более 2 000 военнообязанных, организовано свыше 70 мобилизационных учений и тренировок. Подразделения Сухопутных войск ежегодно участвуют в международных учениях и соревнованиях.

В этом году проведены совместные манёвры с Индией, Кыргызстаном и Узбекистаном. Военнослужащие командования "Юг" также одержали победу на международных соревнованиях в Пакистане.

На вооружении Сухопутных войск находятся современные системы связи, разведки, автоматизированного управления, высокоточное оружие и новейшая техника. Командование акцентирует внимание на поддержании высокой боеготовности и постоянной модернизации.