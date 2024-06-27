Сухое верблюжье молоко и подсолнечное масло будет поставлять Казахстан в Китай
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Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В форуме участвовали представители 17 областей, крупных компаний и деловых кругов Казахстана и 27 регионов КНР.
Как отметил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин на открытии мероприятия, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан.
"Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества", — заявил вице-премьер.
В рамках форума были подписаны 17 документов на $629,1 млн. Среди крупнейших: соглашения между Алматинской областью и ОАО "TBEA" о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи, о строительстве завода по производству электрического оборудования, три контракта на поставку подсолнечного масла, договор между ТОО "Qazaq Camel" и Xinjang Huaken Dairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока и другие.
В этот же день в Урумчи начала работу международная выставка "ЭКСПО Китай-Евразия". Это восьмая по счету профессиональная бренд-выставка, ориентированная на рынок.
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