Сухое верблюжье молоко и подсолнечное масло будет поставлять Казахстан в Китай

Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В форуме участвовали представители 17 областей, крупных компаний и деловых кругов Казахстана и 27 регионов КНР.



Как отметил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин на открытии мероприятия, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан.

"Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества", — заявил вице-премьер.

В рамках форума были подписаны 17 документов на $629,1 млн. Среди крупнейших: соглашения между Алматинской областью и ОАО "TBEA" о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи, о строительстве завода по производству электрического оборудования, три контракта на поставку подсолнечного масла, договор между ТОО "Qazaq Camel" и Xinjang Huaken Dairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока и другие.



В этот же день в Урумчи начала работу международная выставка "ЭКСПО Китай-Евразия". Это восьмая по счету профессиональная бренд-выставка, ориентированная на рынок.