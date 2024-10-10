Сухая трава и кустарники загорелись у жилого массива в Караганде

В Караганде ликвидировали крупный пожар у жилого массива. От огня пострадали сухая трава и кустарники на площади пять гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в районе имени Бокейхана, близ микрорайона Восток-2.

Видео с места происшествия поделились в ДЧС региона.