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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Сухая трава горит возле Степногорска

Сухая трава загорелась в 20 километрах от села Искра Аккольского района Акмолинской области. Пламя перекинулось на лесные околки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Площадь горения сухой травы - 420 гектаров, лесных околков в КГУ "Первомайское лесничество" - 0,7 гектара.

Причина пожара устанавливается.

"Пожар локализован в 16:45. На месте работают 69 человек, 15 единиц техники, вертолёт АО "Казавиаспас", - сообщили в ДЧС.

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Сегодня, 20:38
177
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