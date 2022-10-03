Сухая и солнечная погода сохранится в Казахстане до выходных

Фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ждёт казахстанцев до конца текущей недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казгадромета.

Так, по данным метеорологов, с четвёртого по шестое октября под влиянием антициклона и юго-западного выноса воздушных масс из Центральной Азии погода продолжит радовать жителей страны. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением отдельных регионов западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. А в дневные часы воздух будет постепенно прогреваться, несмотря на отрицательные температуры в ночное время.