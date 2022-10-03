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  • Сухая и солнечная погода сохранится в Казахстане до выходных
pixabay.com Сегодня, 15:00
119
Фото: pixabay.com

Сухая и солнечная погода сохранится в Казахстане до выходных

Синоптики рассказали, какая погода ждёт казахстанцев до конца текущей недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казгадромета.

Так, по данным метеорологов, с четвёртого по шестое октября под влиянием антициклона и юго-западного выноса воздушных масс из Центральной Азии погода продолжит радовать жителей страны. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением отдельных регионов западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. А в дневные часы воздух будет постепенно прогреваться, несмотря на отрицательные температуры в ночное время.

"На севере столбики термометров днём повысятся от 8-13 до 15-20 тепла, в южных регионах от 15-20 до 20-25 тепла, на западе и юго-востоке страны основной фон температуры составит 15-23 тепла, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана 5-13 тепла", - сообщили синоптики.

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#погода #Казгидромет
Журналист
Сегодня, 15:00
119
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