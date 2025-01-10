Сугроб помешал парню угнать машину в Астане
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
72Фото: pxhere.com
18-летний житель Астаны попытался угнать автомобиль, но ему помещал невывезенный снег, передаёт BaigeNews.kz.
Во время прогулки парень заметил машину с незапертыми дверями во дворе одного из ЖК и угнал её. Однако далеко уехать ему не удалось: всего через 400 метров злоумышленник застрял в сугробе и не смог выбраться.
Оставив машину, он скрылся с места происшествия.
Утром владелец обнаружил отсутствие своего авто на привычном месте и обратился в полицию. Стражи порядка быстро установили личность угонщика, чьи действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По факту возбуждено уголовное дело.
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