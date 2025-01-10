18-летний житель Астаны попытался угнать автомобиль, но ему помещал невывезенный снег, передаёт BaigeNews.kz.

Во время прогулки парень заметил машину с незапертыми дверями во дворе одного из ЖК и угнал её. Однако далеко уехать ему не удалось: всего через 400 метров злоумышленник застрял в сугробе и не смог выбраться.

Оставив машину, он скрылся с места происшествия.

Утром владелец обнаружил отсутствие своего авто на привычном месте и обратился в полицию. Стражи порядка быстро установили личность угонщика, чьи действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело.