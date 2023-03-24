Судью подозревают в получении взятки в Алматинской области

Антикоррупционная служба по Алматинской области ведёт досудебное расследование в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического областного суда и сотрудника подразделения Департамента государственных доходов региона, передаёт BaigeNews.kz.

Служителя Фемиды подозревают в получении взятки при посредничестве работника налогового органа за вынесение решения по гражданским делам о признании банкротами двух предприятий, имеющих налоговую задолженность перед государством.

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