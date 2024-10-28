Судью по делу Бишимбаева наградили медалью
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Судью Айжан Кульбаеву, которая вынесла приговор экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, наградили медалью за вклад в развитие судебной системы, передаёт BaigeNews.kz.
Церемония состоялась в уголовном суде. И.о. председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаевой.
Кульбаева награждена медалью Верховного суда РК "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в её развитие.
При вручении награды Сламбекова отметила добросовестное отношение председателя суда к работе, качество рассмотрения дел и пожелала ей успехов.
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