Судью и её подельников признали виновными в крупном мошенничестве в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что А. пообещал супруге знакомого, привлекавшегося к уголовной ответственности, оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. По просьбе А. подсудимый Д. обратился к М. (судье) по данному вопросу. После чего А., Д. и М., введя в заблуждение, похитили денежные средства К. в особо крупном размере", - сообщили в суде.

Суд признал всех троих виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК - "Мошенничество".

Судье назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Д. – 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 7 лет. А. – 5 лет лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Антикоре сообщили, судья межрайонного суда по уголовным делам Шымкента и другие лица обвиняются в мошенничестве и получении от супруги подсудимого 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора.