Оксфордский королевский суд приговорил судью Организации Объединённых Наций и Верховного суда Уганды Лидию Мугамбе к шести годам и четырём месяцам лишения свободы. Её признали виновной в эксплуатации соотечественницы, которую она принуждала к работе по дому и уходу за детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает 50-летнюю Мугамбе признали виновной по ряду обвинений: сговор с целью нарушения иммиграционного законодательства Великобритании, организация поездки с целью эксплуатации, принуждение к труду, а также попытка давления на свидетеля.

По данным следствия, преступления происходили в тот период, когда Мугамбе проходила обучение в аспирантуре Оксфордского университета. Суд установил, что она ограничивала свободу своей соотечественницы и полностью контролировала её действия. Потерпевшая, имя которой не раскрывается, заявила, что опасается возвращения в Уганду и, возможно, больше никогда не увидит свою мать. Ей предоставлено убежище в Великобритании.

Судья, вынося приговор, подчеркнул, что Мугамбе не выразила раскаяния и пыталась переложить вину на жертву.

"Это очень печальное дело. Подсудимая добилась выдающихся результатов в юридической сфере, в том числе в области защиты прав человека, но использовала своё положение для эксплуатации", — отметил он.

Защитник Мугамбе, адвокат Пол Раудниц, заявил в суде, что у подсудимой "блестящая юридическая карьера" и значительная общественная поддержка. Перед зданием суда собралась группа сторонников с плакатами и лозунгами "Справедливость для Лидии Мугамбе".

Мугамбе занимала высокие должности в судебных структурах Уганды и принимала участие в международных правозащитных инициативах под эгидой ООН.