Судью из Конаева будут судить в Каскелене

Дело бывшего председателя суда города Конаев Жайыка Жанболатова, который погорел на взятке, когда пытался вернуть ее обратно, будет рассматривать суд другого города. Так постановила судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграмм-канал @kozachkow offside и Постановление об определении подсудности уголовного дела города Конаев от 25 июля 2024 года. С формулировкой "в целях обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения дела".

Как выяснилось, местом совершения правонарушения является город Конаев Алматинской области, поэтому по Закону рассматривать его должны в суде города Конаев, по месту бывшей работы подозреваемого.

Жанболатова обвиняют в совершении уголовного правонарушения по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан – мошенничество в крупном размере, "совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций", либо лицом, "занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения".

"По версии следствия, служитель Фемиды взял 9 миллионов тенге за то, чтобы помочь переквалифицировать обвинение в убийстве на недонесение. В преступлении оказались замешаны два брата - они вместе тусовались с 17-летней девушкой, а потом убили ее, а труп сожгли. Родители младшего пытались смягчить участь сына, чтобы он получил небольшой срок, а старший взял вину на себя. Жанболатов обещал переквал, но в итоге не справился, поэтому ему пришлось возвращать деньги через адвоката. А за этим процессом уже наблюдал центральный аппарат Антикора", пишет автор телеграмм-канала.

Дело будет рассматривать Карасайский районный суд Алматинской области в городе Каскелен, постановление обжалованию и опротестованию не подлежит. Пресс-служба Алмаатинского областного суда подтвердила, что на данный момент дело ещё не рассмотрено, только определена его подсудность.