Судья рассказала как проходит отбор присяжных заседателей в Казахстане

Президент Казахстана уделяет большое внимание верховенству права, качеству правосудия и вопросам модернизации судебной системы. Одна из реформ, инициированная Главой государства, – расширение подсудности суда присяжных. О реализации данной инициативы корреспондент BaigeNews.kz поговорила с судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Викторией Семеновой.

Суд присяжных придумали очень давно. Во всём мире им успешно пользуются. К примеру, в США большая часть процессов проходит с участием именно этого института. В Казахстане же он создан относительно недавно - в 2007 году. При этом до 2023 года присяжные могли выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям, а сами казахстанцы не торопились воспользоваться этим инструментом. Как сообщили в Верховном Суде, за это время присяжными было рассмотрено всего лишь 1 856 дел.

"Не все идут на суд присяжных, даже после дела с Бишимбаевым. Я сегодня провела предварительные слушания по четвертому делу. Из пяти дел четыре не высказались за суд присяжных. Только одно дело захотели рассматривать с участием присяжных", - сказала Виктория Семенова.

В 2022 году в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал расширить категории дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.

С 1 января 2023 года количество дел, подсудных присяжным, увеличилось с 14 дел до 35, а с 1 января 2024 года до 43. Теперь народным заседателям стали доступны такие дела, как нарушение ПДД, пытки, рейдерство, незаконная охота. А со следующего года они начнут рассматривать обращения осуждённых об УДО и замене меры наказания. При этом ни в коем случае судьи из народа не могут участвовать в делах по убийствам, совершенным в военное время, в условиях чрезвычайной ситуации, по преступлениям, совершенным в составе преступной группы. Это связано с тем, чтобы исключить возможное давление на присяжных. Ведь, к примеру, число членов ОПГ может быть достаточно большим и не все они могут быть задержаны.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Виктория Семенова считает, что наличие в стране такого института говорит о зрелости общества, о доверии народа к отправлению правосудия, выступает гарантией участия народа в правосудии и в получении достоверной информации из первых уст.

Здесь следует сразу уточнить, что в Казахстане действует не классическая модель суда присяжных, а смешанная его версия - суд с участием присяжных заседателей.

Имеется отдельный закон - "О присяжных заседателях", где расписаны все требования, обязанности и права вершителей закона из народа.

Кто может стать присяжным?

Судья Виктория Семенова отмечает, что список кандидатов в присяжные заседатели формируется Правительством для граждан. При отборе учитывается возраст кандидата – он не должен быть моложе 25 лет. В присяжные заседатели не возьмут, если у кандидата есть судимость. Также в эти списки не включат судей, прокуроров, следователей, адвокатов, госслужащих, военнослужащих, работников правоохранительных органов.

Вершить правосудие не смогут недееспособные граждане, а также те, кто состоит на учёте с психическими расстройствами.

Как отбирают кандидатов?

Кандидатов в присяжные заседатели отбирает автоматическая программа Torelik.

"Как правило, мы запрашиваем список 300 человек. Практика, показывает, что из 300 человек фактически на судебное заседание приходят порядка 70-80 человек. Все они входят в процедуру отбора главного судебного разбирательства. Она проводится в закрытом формате судебного разбирательства. То есть посторонние лица, слушатели во время процедуры отбора не могут присутствовать", - сказала Семенова.

Перед началом отбора судья объясняет кандидатам, почему их вызвали, по какому делу, кто его рассматривает, представляет себя и других участников процесса. При этом будущие присяжные должны отвечать правдиво и достоверно.

"Дальше мы приступаем к самой процедуре отбора. В первую очередь мы выясняем, участвовал ли кандидат в этом году в других процессах. Если участвовал, то он не пропускается. Дальше мы проверяем, все ли кандидаты у нас соответствуют требованиям данного закона. Это делается посредством вопросов", - отметила Семенова.

Следующий этап – письменные заявления. Написать заявление с просьбой отстранить их от судебного процесса могут те кандидаты, которые не владеют нужным для процесса языком, у которых есть физические или психические недостатки, пенсионеры и священнослужители.

Отказаться также могут женщины, у которых есть дети до трех лет. Примечательно, что от работы присяжных могут отказаться люди, которые занимают важные позиции в обществе. Речь идет о врачах, учителях, пилотах и спасателях.

Также написать отказную могут те, у кого имеются уважительные причины.

"Например, у меня на процессе был папа, который встал и сказал, что у него шестеро детей, в семье работает только супруга, а глава семейства занимается детьми: увозит и привозит со школы и садика, соответственно у него в силу занятости по семейным обстоятельствам нет возможности участвовать в уголовном процессе. Эта категория, которая называется "иные уважительные причины для неучастия в уголовном процессе"", - рассказала судья.

Затем очередь доходит до тех, кто как-то соприкасался с данным уголовным делом и знает о том, что это за уголовное дело. Судья освобождает от исполнения обязанностей присяжного заседателя любого кандидата, чья объективность может вызвать обоснованное сомнение.

После этого рассматривается вопрос самоотвода и отвода.

"Самоотвод – это когда кандидат в присяжные заседатели сам может встать и сказать, я не попадаю ни под один пункт, озвученный выше, но я заявляю себе самоотвод, и говорю о том, что я не могу участвовать в рассмотрении уголовного дела, потому что я завтра уезжаю в командировку на месяц. Такие самоотводы мы рассматриваем с учетом мнения сторон", - пояснила Виктория Семенова.

Отводы присяжным могут заявить стороны защиты и обвинения. Как правило, это происходит в таких случаях, когда кандидат является знакомым или родственником одной из сторон, если ранее участвовал в этом деле в качестве эксперта, специалиста, переводчика, секретаря, дознавателя, понятого.

Все, кто получил приглашение в суд, обязаны явиться. Неявка влечет определенную ответственность. Однако, как отметила Виктория Семенова, до сих пор в Казахстане ни разу не применялось наказание, так как на отбор приходит достаточное количество кандидатов.

На какую оплату могут рассчитывать присяжные?

Когда начинается уголовный процесс, судья сразу проговаривает, что каждый день работы присяжного заседателя в судебном заседании оплачивается. Оплачивается из оклада судьи районного суда со стажем до одного года. Половина оклада судьи со стажем до одного года составляет 271 295 тенге. Это, условно говоря, на 20 рабочих дней в месяц.

"Мы всегда им говорим, посчитайте, сколько будет стоить вам каждый день. Потому что у нас в месяце может быть и 21 дней, и 22, и 20. Мы всем говорим, что если вы по основному месту своей работы получаете за день зарплату больше, чем вам заплатит администрация судов из республиканского бюджета, тогда вы нам должны представить соответствующую справку о том, какой у вас был заработок. Тогда администратор судов будет платить вам тот заработок, который вы утратили", - сказала Виктория Семенова.

При этом она уточняет, что данные о заработной плате должны быть достоверными.

"У нас была конфликтная ситуация, когда присяжный заседатель принес справку о том, что у него заработная плата 900 тысяч тенге. Позже выяснилось, что никаких налогов и пенсионных отчислений с этой суммы не производилось. Тогда суд не стал платить этому человеку такую сумму. Через какое-то время этот гражданин пришел к нам с обидой", - вспоминает судья.

В завершение Виктория Семенова отметила, что отбор присяжных – это очень сложный и трудоёмкий процесс.

"Это внешне кажется, что это всё просто. Часто люди приходят и думают, что здесь всё как в фильмах, однако, потом они убеждаются, что здесь всё намного серьезнее, что это реальные уголовные дела, что всё по-настоящему. После участия в процессе, они понимают, что первое впечатление было ошибочным", - рассказала судья.

Виктория Семенова отмечает, что в ее практике все больше дел начали рассматриваться с участием присяжных.