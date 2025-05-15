В начале сегодняшнего судебного заседания судья Ержан Жанузаков выступил с предупреждением в адрес пользователей социальных сетей, которые активно комментируют ход разбирательства, не имея отношения к делу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В социальных сетях блогеры и другие граждане, не являющиеся участниками процесса, высказывают личные мнения и дают субъективные оценки в отношении следственных действий и хода судебного разбирательства. Напоминаю, что в соответствии с пунктом первым статьи 75 Конституции Республики Казахстан, правосудие в стране осуществляется только судом", - заявил Жанузаков.

Он подчеркнул, что любое вмешательство в деятельность суда недопустимо и может повлечь ответственность, предусмотренную законом.

"До завершения разбирательства, вынесения и вступления в законную силу приговора неправомерно комментировать, а тем более - давать правовую оценку судебному процессу. Суд обязан всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства дела, проверяя доказательства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Судья, рассматривающий дело, должен быть независимым и объективным, не иметь личной заинтересованности в исходе процесса и не подвергаться влиянию со стороны третьих лиц", - сказал судья.

По его словам, суд выступает в качестве беспристрастного арбитра и принимает решение исключительно на основании закона.

"В настоящее время процесс находится на стадии судебного следствия. Окончательный приговор ещё не вынесен. Суд будет принимать решение на основе объективных и бесспорных доказательств. До вынесения приговора суд не должен подвергаться давлению, огульной или необоснованной критике со стороны отдельных лиц. Распространение субъективных мнений по делу недопустимо и, в отдельных случаях, может быть расценено как попытка оказать давление на суд", - сказал Ержан Жанузаков.

Судья призвал уважать принцип независимости суда и воздержаться от давления на правосудие через публичные платформы.