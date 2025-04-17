В главном судебном разбирательстве по уголовному делу об убийстве Шерзата Полата судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Прошу воздержаться от комментариев СМИ по данному делу до завершения процесса. В некоторых случаях это может быть признано давлением на суд в соответствии с законодательством", - сказал судья Ержан Жанузаков.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

Судья ранее подчеркнул, что к следующему заседанию необходимо обеспечить явку всех участников процесса, в том числе подсудимых, находящихся под стражей, а также свидетелей, указанных в обвинительном акте.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено. Прокуроры рассказали о трудностях расследования.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.