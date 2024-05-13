Судья по делу Бишимбаева всё ещё находится под охраной

Судья Айжан Кульбаева по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева находится под охраной из-за угроз, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Досудебное расследование по факту угроз в отношении судьи Айжан Кульбаевой продолжается. Пока о том было ли принято какое-либо процессуальное решение, у нас сведений нет. Судья находится под охраной", – сообщила на пресс-конференции судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор по громкому делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра Бишимбаева Салтанат Нукеновой. Суд признал Куандыка Бишимбаева виновным и назначил ему 24 года лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Второму подсудимому Бахытжану Байжанову, обвиняемому в укрывательстве преступления, суд назначил четыре года тюрьмы. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Прокуроры удовлетворены вердиктом присяжных и приговором суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой и считают вынесенный приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова справедливым наказанием.

Брат Салтанат Нукеновой и его адвокаты выразили своё согласие с оглашённым приговором.