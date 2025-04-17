В главном судебном разбирательстве по уголовному делу об убийстве Шерзата Полата адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Основной причиной названо неудобное расположение здания суда и его небольшие размеры, что вызывает трудности в логистике, организации безопасности и полноценном участии сторон.

"Судебное заседание назначено с утра до вечера. С подсудимыми в зале суда наше право на их защиту в соответствии с нормами закона полностью нарушается. Потому что с осужденными невозможно разговаривать. К подсудимым ни с одной стороны не подойдешь. У нас вообще нет возможности договориться с ними в случае каких-либо вопросов. Насколько мне известно, все подсудимые находятся в учреждении №72 Алматы. По этой причине, уважаемый суд, нам тоже очень сложно приезжать на эту сторону. Не только нам, но и потерпевшей стороне. Я считаю, что в будущем судебный процесс будет проходить со сложностями. Поэтому просим назначить следующие судебные заседания в учреждении №72 Алматы", - обратилась адвокат подсудимых.

Судья Ержан Жанузаков пояснил, что адвокаты должны были лично встретиться с лицами, находящимися под их защитой, и явиться к судебному разбирательству готовыми до того, как начнется судебное заседание.

"В судебном заседании не нужно разговаривать с подсудимыми. А по назначению судебного заседания в Талдыкоргане, суд остается на той же позиции. О судебном заседании также говорилось во время предварительного слушания. Каждую неделю по четвергам и пятницам будет назначаться судебное заседание. Заседние будет проводится в городе Талдыкорган в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области", - подчеркнул судья.

Также ранее адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

В начале заседания судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Отметим, что сегодня суд начался с задержкой из-за опоздания адвоката.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.