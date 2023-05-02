Судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования

Фото: NBC News

Судья, рассматривающий дело об изнасиловании писательницы и журналистки Джин Кэрролл, отклонил требование бывшего президента США Дональда Трампа аннулировать процесс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на канал CNN.

Дональд Трамп попросил отменить судебное разбирательство по гражданскому делу о нанесении побоев и клевете по иску журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Адвокат Трампа Джо Такопина запросил отменить расследование рано утром в понедельник. В своем обращении он просил судью Льюиса Каплана "исправить протокол по каждому случаю, когда суд неправильно изложил факты присяжным".