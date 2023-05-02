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NBC News Сегодня, 01:16
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Сегодня, 01:16
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Фото: NBC News

Судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования

Судья, рассматривающий дело об изнасиловании писательницы и журналистки Джин Кэрролл, отклонил требование бывшего президента США Дональда Трампа аннулировать процесс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на канал CNN.

Дональд Трамп попросил отменить судебное разбирательство по гражданскому делу о нанесении побоев и клевете по иску журналистки и писательницы Джин Кэрролл. 

Адвокат Трампа Джо Такопина запросил отменить расследование рано утром в понедельник. В своем обращении он просил судью Льюиса Каплана "исправить протокол по каждому случаю, когда суд неправильно изложил факты присяжным".

Напомним, Джин Кэрролл подала иск против Трампа и обвинила его в изнасиловании в универмаге Bergdorf Goodman в 1990-х годах. 
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Сегодня, 01:16
223
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