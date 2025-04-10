10 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области города Талдыкорган прошло заседание по делу, которое вызвало общественный резонанс. Председательствующий судья Жанузаков огласил постановление, касающееся дальнейшего рассмотрения уголовного дела в отношении ряда обвиняемых, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В зале суда присутствовали государственные обвинители, потерпевшие и их представители, а также многочисленные защитники подсудимых.

На скамье подсудимых оказались Токтаубаевы, Шынасыл, Сакиев, Бельгожаев, Азкентай, Ильясов, Калиахмет, Ыскак.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

"Назначить главное судебное разбирательство по уголовному делу об обвинении в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области на 10.00 часов 17 апреля 2025 года. Провести главное судебное разбирательство в открытом судебном заседании. Судопроизводство вести на казахском языке. Довести до главного судебного разбирательства Токтаубаева, Токтаубаева, Шынасыла, Сакиева, Бельгожаева, Азкентая, Ильясова, Калиахмета и Ыскака, находящихся под стражей в учреждении №71 Департамента уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Алматинской и Жетысуской области", - сказал судья.

Следующее заседание запланировано на 18 апреля.

Судья подчеркнул, что к следующему заседанию необходимо обеспечить явку всех участников процесса, в том числе подсудимых, находящихся под стражей, а также свидетелей, указанных в обвинительном акте.

Ранее сообщалось, что расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено. Прокуроры рассказали о трудностях расследования.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.