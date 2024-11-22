Суды, удорожание и затягивание сроков: какие проблемы преследуют нацпроект "Комфортные школы"

Оператор национального проекта "Комфортные школы" расторг больше десятка договоров с подрядными компаниями. Причина во множественных нарушениях при строительстве учебных заведений нового образца. Как выяснилось, застройщики не только затянули со сроками, но и неправильно рассчитали стоимость работ, а также материалов. Какие проблемы появились при реализации масштабной программы, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Учебный процесс в Казахстане начался в 20 новых комфортных школах вместо 98. Оказалось, что в ряде из них не утверждена проектно-сметная документация (ПСД) и не оформлены земельные участки. Часть уже построенных учебных заведений не имеют актов ввода в эксплуатацию. Но это ещё не весь список проблем. Единый оператор нацпроекта Samruk-Kazyna Construction сообщает, со старта строительства было расторгнуто 12 договоров.

Национальный проект "Комфортная школа" изначально был нацелен на решение проблемы аварийных и трёхсменных школ, а также дефицита ученических мест. Ещё одна важная задача масштабной строительной программы – создание комфортных и безопасных условий для получения казахстанскими школьниками качественного образования.

Отправной точкой проекта стало поручение президента. До конца 2025 года в стране планируется построить 217 комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. 207 учебных заведений будут возведены по заказу Samruk-Kazyna Construction, ещё девять – в рамках государственно-частного партнёрства. На возведение 208 школ потратят почти полтора трлн тенге. 500 млрд тенге выделили в прошлом году, ещё 300 млрд – в этом, столько же получат застройщики в 2025 году.

Между тем, парламентарии обеспокоены тем, что реализация проекта "буксует" по срокам. Депутат сената парламента Наурызбай Байкадамов предлагает обеспечить более строгий контроль за расходами выделенных средств, поскольку комфортные школы обходятся казне совсем недёшево.

"В реализации проекта возникли трудности. Не буду скрывать, многие депутаты изначально были против того, чтобы оператором был "Самрук". Почему не курирует проект министерство просвещения? "Самрук" не смог подготовить единый проект. В регионах по инициативе и требованиям местных властей создавались проекты, по которым строится ряд школ, одна из них уже сдана. Я считаю, что если "Самрук" взял эту работу на себя, он должен был разработать проекn на 300, 500, 900, 1000 мест. И каждый регион должен был отобрать приемлемый для себя проект и строить", – отмечает сенатор.

К тому же, по его словам, беспокойство парламентариев вызывает удорожание строительных работ.

В дирекции же Samruk-Kazyna Construction считают, что говорить о росте расходов на реализацию нацпроекта не совсем корректно. В компании заявили, что провели работу по оптимизации и рациональному использованию бюджета, и отныне каждый тенге будет расходоваться по назначению. Как выяснилось, в ПСД не учли затраты на инженерные сети, не брались в расчёт и работы по укреплению грунта на выделенных земельных участках.

"При формировании бюджета национального проекта изначально не были учтены затраты на НДС, котельные, скважины, септики, резервуары, благоустройство и оснащение технологическим оборудованием. Такие упущения со стороны разработчиков привели к дополнительной работе и, соответственно, к дополнительным расходам. Итоговые суммы в ПСД некоторых объектов выросли из-за неровного рельефа выделенных земельных участков, что требовало от проектировщиков предусматривать подпорные стены. На некоторых участках был слабый или водонасыщенный грунт, что требовало укрепления основания или замену грунта. Также ряд участков не был подключен к магистральным инженерным сетям, что вынуждало дополнительно устанавливать котельные, резервуары, скважины и септики", – объясняет оператор проекта.

Напротив, удалось даже сэкономить, парируют в компании. К примеру, 9 млрд тенге после пересмотра проектных работ, 105 млрд – на сметной документации.

Но, как выяснилось, строительство школ сопровождается целым пластом проблем. В ряде учебных заведений нет актов ввода в эксплуатацию, а на некоторых из них не оформлены земельные участки. В регионах встречается и отставание от графика строительства.

"Несвоевременная реализация, отставание по срокам могут подорвать доверие населения к власти. При старте проекта население воприняло строительство комфортных школ с большим воодушевлением, на местах много обсуждали, где строить эти школы – в какой районе, селе, микрорайоне. Велись расчёты, где они нужнее всего. Между властью и населением должно быть единство, а проблемы в реализации проекта могут привести к недоверию. Нужно усилить контроль за реализацией проекта", – считает депутат Наурызбай Байкадамов.

У отставания по срокам работ есть несколько причин, объясняет оператор нацпроекта. Во-первых, вначале затянули с выделением земельных участков, много времени заняли и поэтапные конкурсные процедуры. Затянулась и разработка ПСД, а также переход на электронный формат в e-qurylys.

В то же время, благодаря переходу на ЕРС-контракты, которые включает в себя весь комплекс работ (это инжиниринг, снабжение, строительство) появилась возможность параллельно вести проектирование и строительные работы. Сократилось время прохождения комиссии вневедомственной экспертизы.

Однако задерживают работы судебные разбирательства, связанные с расторжением договоров с недобросовестными подрядчиками, и заключение новых.

"Также актуальны вопросы, связанные с земельными участками. Местные исполнительные органы выделили участки исходя из потребностей населения, но на ряде из них выявлены препятствия: старые строения, требующие демонтажа, инженерные коммуникации, такие как линии электропередач, газопроводы, канализационные и водопроводные трубы, требующие переноса. В ряде случаев близкое нахождение к скотомогильникам и санитарным зонам, перепады высот, требующие значительные засыпки грунта, и другие сложности", – пояснили в Samruk-Kazyna Construction.

Строительство школ в двух сёлах (в Атырауской и Западно-Казахстанской областях), а также в Петропавловске пришлось временно приостановить из-за паводков в апреле этого года, так как объекты подтопило. Вся рабочая сила и техника подрядчиков была переброшена на борьбу с последствиями стихии.

Уровень профессионализма и квалификации строительных компаний может различаться, признаёт оператор. На строительных площадках постоянно присутствуют три представителя технодзора: по общестроительным работам, инженерным сетям и технологическому оборудованию. Кроме того, почти три раза в неделю осуществляется авторский надзор. Создана и специальная независимая комиссия, в состав которой вошли опытные специалисты. К слову, в октябре они выявили дефекты при возведении школы на 600 мест в селе Кенкияк Актюбинской области. Даже пришлось приостановить работы.

В то же время, за последние десять лет дефицит ученических мест в Казахстане вырос почти в 2,5 раза. В прошлом году он составил 270 тысяч. По данным аналитиков, около 70% дефицита мест в школах приходится на южные регионы и мегаполисы. Несмотря на ввод новых учебных заведений, ситуация с нехваткой ученических мест в стране не улучшается, считает директор компании Dasco Strategy Александра Молчановская. Ссылаясь на данные министерства просвещения, эксперт отмечает, в 2024 году дефицит ученических мест достиг 260 тысяч.

"По моей оценке, только из-за роста демографии и миграции без новых школ к 2033 году дефицит может увеличиться в 2,7 раза до 722 тысяч ученических мест. Помимо демографии, необходимо учитывать и техническое состояние образовательной инфраструктуры. Таким образом, дефицит через 10 лет может достигнуть 1 млн ученических мест. При этом, учитывая средние темпы строительства за последние пять лет, ожидается, что для решения проблемы потребуется более 10 лет", – считает Александра Молчановская.

По данным профильного ведомства, в стране 7800 школ. В 40% из них дети обучаются в одну смену, в остальных 60% образовательных учреждений – в две. Трёхсменное обучение сохраняется почти в сотне школ. Больше всего таких учебных заведений в Алматинской и Мангистауской областях.

По подсчётам эксперта, в 2023 году открылось 112 общеобразовательных школ, из них 65 – в сельской местности с проектной мощностью 48 тысяч ученических мест, в городах – 47 школ, рассчитанных на 72 тысячи школьников. При этом, по данным министерства просвещения, по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч мест. Чем объясняется такая разница в показателях – непонятно.

"По данным статистики, в период с января по сентябрь 2024 года введено в эксплуатацию 46 школ с проектной мощностью 50 тысяч ученических мест при обучении в 2 смены. Почти половина их них (21 школа) расположены в Туркестанской области. По моей оценке, для покрытия прогнозируемого дефицита потребуется свыше 4 трлн тенге. Эти средства необходимы для строительства более 1000 школ, включая замену свыше 300 проблемных школ. Речь идёт о саманных и деревянных строениях. Более половины новых учебных заведений требуется построить в южных регионах, включая города Алматы и Шымкент", – приводит свои расчёты Александра Молчановская.

По её мнению, проблему с дефицитом ученических мест государство должно решать в первую очередь. Она напоминает, основной закон страны гарантирует казахстанцам бесплатное среднее образование.

"Поэтому национальный проект "Комфортная школа" нужен и важен, чтобы обеспечить комфортные условия обучения для текущего и будущего молодого поколения. Всего в 2024-2025 учебном году планируется запуск 302 новых школ на 536 тысяч ученических мест. Но учитывая текущие темпы строительства, можно ожидать задержку в достижении показателей. Поэтому важно уделить внимание эффективному управлению данным процессом", – заключила аналитик.

Предлагая ужесточить общественный контроль над реализацией проекта, парламентарии в то же время признают, что комфортные школы могут стать настоящим прорывом в решении наболевшей проблемы дефицита школ в Казахстане.